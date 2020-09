Ubojiti Filip Hrgović zamalo prouzročio tragediju u ringu: Izgledalo je kao da je gotovo umro

Filip Hrgović je u Danskoj uz sebe imao svog zagrebačkog trenera, Yousefa Hasana. 'Juki' je s njim radio cijelu ovu godinu, budući da su okolnosti u svijetu dovele do toga da nije uz sebe mogao imati Pedra Diaza te su njih dvojica zajedno pripremili taktiku za ovaj meč

'Svaka mu čast, odradio je upravo onako kako sam htio i kako je on htio. Prva runda bila je zagrijavanje, druga je donijela ružan nokaut. Prvo sam se veselio, a onda sam uletio unutra i vidio kako čovjek ne može doći do zraka. Izgledao je kao da je gotovo umro. Srećom, probudio se i otišao u bolnicu, čini se da je dobro', rekao je Hasan odmah nakon meča za RTL televiziju dodavši nešto o udarcu kojim je 'El Animal' završio posao'.

'Uvijek sam govorio da Filip ima bombu u rukama, a u posljednje vrijeme mu je posebno ta desna jaka. Očekivao sam nokaut u drugoj rundi, to sam i najavljivao. To sam mu rekao i prije nego smo krenuli iz Zagreba. Sve nam se pogodilo. Vraćamo se kući sretni s pobjedom. Sad smo još iskusniji, znamo da smo u formi i da nismo bez rezultata radili deset mjeseci', prenosi Fight Site.



Vremena za slavlje neće biti puno, budući da je Filip najavio dva meča do kraja godine, a prvi od njih trebao bi uslijediti već idućeg mjeseca. Planiranog protivnika, Rydella Bookera, dobro poznaju, budući da je Filip u Americi sparirao s njim, no isto tako i zbog toga što je on zapravo trebao biti protivnik već u ovom meču.

'Nećemo puno slaviti. Poznajući Filipa i mene, vjerojatno ćemo sad otići pojesti neki nezdravi sendvič. Onda ćemo otići kući, odmoriti dva ili tri dana pa idemo u lov na Bookera. Neće se ništa promijeniti u pripremama jer smo se za Bookera pripremali već sada. On je već sad trebao biti protivnik pa se nešto promijenilo. Meč je u Americi pa će biti dalji put, no ako će Filip ovako boksati, Bookera također čeka nešto ružno', najavio je Hasan, koji je vrlo ponosan na rezultat svog boksača.