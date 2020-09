[VIDEO, FOTO] Kakva završnica u Gradskom vrtu; Osijek zabio duboko u sudačkoj nadoknadi i srušio hit momčad HT Prve lige

U drugom subotnjem susretu 6. kola Hrvatski Telekom Prve lige, Osijek je na stadionu Gradski vrt svladao Goricu sa 2:1 (1:0)

Osijek je do prvog gola došao iz kaznenog udarca u trećoj minuti sudačke nadoknade nakon nespretne reakcije braniča gostiju Doke kojega je u duelu s Mierezom lopta pogodila u ruku. Argentinski je napadač bio siguran izvođač najstrože kazne za prednost domaćih.

Kada je Doka u 72. minuti prestrogo dobio i drugi žuti karton te je bio isključen Osijek je bio u dobitnoj situaciji, imao je i rezultatsku i brojčanu prednost.

No, u 84. minuti kardinalno je pogriješio veznjak domaćih Ndockyt koji je odigrao kratku loptu prema svojoj zadnjoj liniji, to dodavanje presjekao je Delfi te dodao do Lovrića koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora izjednačio na 1:1.