U Splitu je predstavljena knjiga o sportskim uspjesima Branka Cikatića; legendarni je Hrvatski tigar bio prvi osvajač K-1 turnira...

Uoči godišnjice smrti velikana hrvatskog borilačkog sporta Branka Cikatića u Splitu je održana promocija knjige 'King of the ring' o sportskim uspjesima nezaboravnog Hrvatskog tigra

Cikatić je čitateljima želio približiti povijest tajlandskog boksa, navode se detalji o počecima tajlandskog boksa u Hrvatskoj, njegov rad s mladima i otvaranje kluba Tigar Cikatić. U knjizi se nalaze i nikad objavljene slike iz Japana koje su bile dio Brankove osobne borilačke arhive.

'Jedna od posljednjih želja mog supruga bila je da završim tu knjigu i da je objavim. Ponosna sam što je knjiga izdana, a tužna jer Branko to nije doživio. Zbog toga su mi pomiješane emocije. Vjerujem da je Branko ponosan na nas jer mi je uvijek govorio kako zna da ćemo mi to dovršiti na način kako je on zamislio', kazala je Ivana Davidovski Cikatić (46), udovica legendarnog borca.

Osim Ivane, na knjizi su radila su i njihova djeca, 18-godišnji sin Bruno, budući profesionalni boksač te tri godine starija studentica prava Lucija.

'Bio mi je potpora i sretan sam što smo uspjeli dovršiti ovu njegovu životnu želju', nepomenuo je sin Bruno.

Cikatić je bio je prvi pobjednik K-1 Grand Prix turnira u Japanu u travnju 1993. godine. Sve tri borbe je završio nokautom, a u završnici je pobijedio slavnog Ernesta Hoosta.

Turnir je osvojio s 38 godina i 208 dana te je i danas najstariji borac kojemu je to uspjelo. Legendarni Hrvatski tigar bio je i osvajač brojnih europskih i svjetskih titula u tajlandskom boksu i kickboksu.