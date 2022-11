U Rusiji je osvojio svjetsko srebro, ali izbornik Dalić ga ipak ne vodi u Katar. Njegov i Brekalov izostanak posve su razumljivi, ali...

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, ove je srijede objavio popis igrača koje vodi na svjetsko prvenstvo u Katar. Uz dodatak, ako se slučajno netko ozlijedi tijekom vikenda, odnosno do odlaska na put, taj se popis može i korigirati. No, svi se nadamo da do ozljeda neće doći, pa sada možemo konstatirati koja osmorica igrača su 'nesretnici'

Prije desetak dana izbornik Dalić objavio je širi popis, s 34 imena. Ove srijede s tog je popisa 'skinuo' osmoricu, jer toliko ih i smije prijati Fifi. Naravno, u vjeri da se do odlaska na put, a koji je predviđen 14. studenog, neće ništa promijeniti, to jest a neće biti ozljeda. A ti prekobrojni su - Nediljko Labrović, Dominik Kotarski, Duje Ćaleta-Car, Marin Pongračić, Luka Ivanušec, Josip Mišić, Josip Brekalo i Antonio Mirko Čolak. Iako je Dalić djelovao mirno, staloženo i hladno poručio 'to je moj izbor, ja odgovaram za rezultat', samo je potvrdio koliko vjeruje u izabranu 26-oricu, ali isto tako sigurni smo da mu nije bilo nimalo jednostavno reći dečkima - 'sorry, ovog puta ne idete s nama'. >> Hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavio je koje igrače vodi na Svjetsko prvenstvo u Katar; evo kojih osam ostaje kod kuće! A ovako je sâm izbornik pojasnio zašto je na popisu Ante Budimir, a ne Antonio Mirko Čolak. 'Antonio Čolak je dobar igrač i ja to poštujem. Napravili smo dobru analizu i došli smo do ove odluke. Uzeli smo četiri napadača i stojim iza toga. Budimir je taj kad nam trebaju presing, skok-igra i trka. Da sam dao da vi radite popis, možda bi dva ili tri imena bila drugačija'.

Treba reći da je Dalić izabrao i Kristijana Jakića iz Eintracht Frankfurta te je objasnio zašto se nije odlučio za Josipa Mišića iz Dinama, a koji igra u sjajnoj formi, te koji bi možda bio i najbolja alternativa za Marcela Brozovića. 'Za Jakića smo se odlučili jer je bio s nama nekoliko puta. Nisam sklon voditi Mišića jer nikad nije bio s nama, ali on je u mojim planovima za dalje. Vida i Lovren su tu, Vida u AEK-u igra stalno i nismo puno imali dilema', kazao je Dalić na pitanje o Mišiću. O golmanskim pozicijama nije se razgovaralo, jer nekako je logično da baš Ivo Grbić bude 'taj'. Već je osjetio igranje u reprezentativnom dresu, tijelom sezone u osam utakmica, što službenih, što prijateljskih, iskazao je mirnoću i konstantu, dok se za četvoricu igrača, a to su Josip Brekalo, Marin Pongračić, Duje Ćaleta Car i Luka Ivanušec, ovakav rasplet možda čak i mogao očekivati.

Josip Brekalo, koji je upotrebljiv na oba krila, ali jača mu je strana lijeva, ove sezone nosi dres Wolfsburga, ali kod Nike Kovača uglavnom je na klupi. Tek u tri utakmice krenuo je od prve minute. I zato možemo konstatirati kako mu je odlazak iz Torina, u kojem je prošle sezone bio odličan, loš potez. Duje Ćaleta-Car, koji je bio dio Dalićeve momčadi na SP-u u Rusiji te je osvajač srebrne medalje, nakon četiri sezone u Olympiqueu iz Marseillea, nakon što je shvatio da Igor Tudor ne računa na njega, preselio je u Southampton. Međutim, u engleskoj Premier ligi nije se uspio nametnuti, to jest dokazati, a što potvrđuje nastup u tek šest utakmica, od kojih je u samo njih četiri bio starter. Marin Pongračić s odlaskom iz Wolfsburga u talijanski Lecce uhvatio je minutažu i natjecateljski ritam, ali kako su glavni konkurenti za njegovu poziciju ipak puno duže u kontinuitetu (op.a., Erlić i Gvardiol, a tu su i 'provjereni' Vida i Lovren), njegov izostanak je posve razumljiv. Baš kao i Luke Ivanušeca, koji u ovom trenutku ipak ima prejaku konkurenciju u veznom redu. Daleko od toga da obojica ne bi bili od koristi, nekad u budućnosti, ali kako izbornik na SP može voditi samo 26 igrača, jasno je da netko ipak mora otpasti.