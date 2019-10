U Realu otkrili lošu vijest oko Luke Modrića: Za trenera je to jako teško...

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji je prošlu nedjelju ozlijedio bedreni mišić, još uvijek nije sposoban za igranje utakmica pa će u subotu propustiti gostovanje Real Madrida kod Mallorce, rekao je u petak trener Zinedine Zidane

'Luka Modrić nije sposoban igrati, Gareth Bale, Toni Kroos i Lucas Vazquez također. Uvijek nam se nešto dogodi. Za trenera je to teško, no kada igrač uvijek igra i nikada ne staje to se može dogoditi. Nastupit ćemo s drugim igračima i nastojati dobro odigrati', rekao je Zidane, trener Real Madrida na konferenciji za medije uoči prvenstvene utakmice s Mallorcom.