U PSG-u više nisu mogli šutjeti; evo što misle o Neymarovom mogućem bijegu u Real!

Jedna od stalnih glavnih tema u svijetu nogometa je budućnost Neymara odnosno može li brazilski reprezentativac nakon senzacionalnog transfera iz Barcelone u PSG u novom spektakularnom prelasku završiti u Real Madridu

PSG je budućeg najboljeg nogometaša svijeta vezao do lipnja 2022., ali bez obzira na to već par tjedana nakon njegovog dolaska krenule su razne priče kako je pariški klub samo usputna stanica Neymara za odlazak prema Realu.

Mnogi su taj transfer nazvali nemogućom misijom, ali isto to se govorilo i prije nego što je Neymar došao u PSG pa se to na kraju i ostvarilo. Uz to Real je već par puta u prošlosti pokazao da kada nešto jako želi da to i dobije.

Cijela ta situacija i navodno nesređeni odnosi Neymara s pojedinim drugim igačima u svlačionici PSG-a pojačali su glasine kako će Neymar od lsjedeće sezone biti u madridskoj svlačionici.