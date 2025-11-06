Trener Rijeke komentarom šokirao hrvatskog trenera

Toni Fruk (41) doveo je Rijeku u vodstvo pred kraj prvog poluvremena, da bi Kike Gomez (83) poravnao na konačnih 1:1.

'Nije mi se svidjela utakmica. Znali smo kako želimo igrati, ali na ovakvoj podlozi je to skroz druga utakmica. Ako žele igrati na ovakvoj podlozi, ako im je to dozvoljeno, moraju ju barem namočiti. Ovo nije teren za profesionalnu nogometnu utakmicu. Opasno je za igrače, a nije ni lijepo za navijače. Jučer smo trenirali na namočenom terenu, ali ne razumijem zašto danas nisu bar malo namočili teren', rekao je trener Rijeke Viktor Sanchez nakon susreta.

Taj komentar nije najbolje sjeo bivšem treneru Rijeke i aktualnom stručnom komentatoru ArenaSporta Elvisu Scoriji.

'Smiješno je tražiti opravdanja u tome. Pa nije Rijeka Barcelona da bi joj to toliko smetalo.'