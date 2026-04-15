Trener Reala: Momčad je u šoku! Sudac je napravio dvostruku pogrešku i uništio nas

Real Madrid ispao je iz Lige prvaka nakon poraza 4:3 kod Bayerna, a nakon utakmice u središtu pažnje našla se odluka suca Slavka Vinčića o isključenju Eduarda Camavinge.

Trener Reala Álvaro Arbeloa nije skrivao razočaranje i bijes, posebno zbog načina na koji je njegova momčad ostala bez šanse za prolazak. Arbeloa je odmah nakon utakmice jasno poručio što misli o spornoj situaciji. 'Nitko ne razumije da se igrač isključi zbog ovakve situacije. U tom trenutku je četvrtfinale bilo gotovo. To je nepravedna odluka i jako nas boli. To je nešto na što ne možeš utjecati', rekao je.

Dodao je i kako je ponosan na svoje igrače unatoč ispadanju. 'Ponosan sam na momčad i navijače. Žao mi je što ove godine nećemo osvojiti šesnaesti naslov. Okrećemo se sljedećoj utakmici', istaknuo je. Svlačionica u šoku Posebno je naglasio koliko je momčad pogođena raspletom. 'Jako smo razočarani, posebno zbog načina na koji smo ispali. Čestitam Bayernu, ali voljeli bismo da su nas pobijedili na drugačiji način. Ovo je isključenje koje nitko ne razumije i zato osjećamo nepravdu i bijes', rekao je Arbeloa. Arbeloa je otišao i korak dalje te sugerirao da sudac možda nije ni bio svjestan situacije. 'Imam dojam da mu je pokazao karton jer su ga igrači Bayerna podsjetili da je to drugi žuti. Ali to nije ni za žuti karton. Ne znam... ili nije igrao nogomet ili ne znam što reći. Još je gore ako nije znao da već ima žuti, jer je to onda dvostruka pogreška', poručio je.