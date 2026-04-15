BIJES U MADRIDU

Marca u nevjerici nakon spektakla Bayerna i Reala: 'Ovo je nečuveno!'

A.H.

15.04.2026 u 23:26

Bayern - Real Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI/EPA
Španjolski mediji ne štede Real Madrid nakon dramatičnog ispadanja iz Lige prvaka protiv Bayerna. Posebno oštra bila je Marca, koja je nakon spektakla u Münchenu otvoreno prozvala i igrače i suca.

Ugledni španjolski list u svojoj analizi nije birao riječi.

'Nema čuda svake godine. Real Madrid je u Münchenu zaključio užasnu sezonu. Liga prvaka, za koju su se navijači držali iz vjere i navike, sada je gotova. Igrači im ove godine nisu dali puno razloga za optimizam', piše Marca.

'Pao je u velikoj utakmici, većoj od cijele njegove sezone. Tri puta je bio u vodstvu, pokazao slabosti Bayerna i držao se u igri', navode.

Sudac i Camavinga pod paljbom

Posebno su se osvrnuli na ključan trenutak utakmice.

'Neobjašnjiva odluka suca Vinčića, nakon gluposti Camavinge, uništila je utakmicu koja je bila dobro odrađena. Sve se raspalo i završilo porazom uz dva gola primljena u nekoliko minuta', stoji u tekstu.

Marca zaključuje da je ovo kraj razočaravajuće sezone za Real.

'Stvarnost je jasna - Real je već u travnju ostao bez svega. Ono što je počelo kao ambiciozan projekt završilo je dubokim razočaranjem i ljutnjom', pišu.

Dodaju kako problem nije u kvaliteti pojedinaca, već u nedostatku momčadi.

'Navijači znaju da ovaj klub ima ogroman talent i neke od najboljih igrača na svijetu. No igrali su daleko ispod svog potencijala. Nisu bili momčad, već skup zvijezda', zaključuje Marca.

