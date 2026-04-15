Marca u nevjerici nakon spektakla Bayerna i Reala: 'Ovo je nečuveno!'

Ugledni španjolski list u svojoj analizi nije birao riječi.

'Nema čuda svake godine. Real Madrid je u Münchenu zaključio užasnu sezonu. Liga prvaka, za koju su se navijači držali iz vjere i navike, sada je gotova. Igrači im ove godine nisu dali puno razloga za optimizam', piše Marca.

'Pao je u velikoj utakmici, većoj od cijele njegove sezone. Tri puta je bio u vodstvu, pokazao slabosti Bayerna i držao se u igri', navode.

Sudac i Camavinga pod paljbom

Posebno su se osvrnuli na ključan trenutak utakmice.

'Neobjašnjiva odluka suca Vinčića, nakon gluposti Camavinge, uništila je utakmicu koja je bila dobro odrađena. Sve se raspalo i završilo porazom uz dva gola primljena u nekoliko minuta', stoji u tekstu.