Slovenac svirao kraj, a onda je nastao potpuni kaos: Realovi igrači ga napali, pao i crveni

S.Č.

15.04.2026 u 23:41

Arda Guler
Arda Guler Izvor: Profimedia / Autor: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Ispadanje iz Lige prvaka teško je palo Real Madridu, a nervoza je kulminirala odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Umjesto mirnog prihvaćanja poraza, igrači Kraljevskog kluba okružili su slovenskog suca Slavka Vinčića uvjereni da su ključne odluke otišle protiv njih.

Na Allianz Areni tako se, odmah po završetku utakmice, stvorila kaotična scena koja je samo potvrdila koliko se Real teško mirio s krajem europske priče. Frustracija, bijes i osjećaj nepravde izbili su na površinu u nekoliko sekundi, a sve je završilo novim isključenjem.

Realovi igrači okružili Vinčića

Čim je Vinčić označio kraj susreta između Bayerna i Real Madrida, nekoliko igrača madridske momčadi krenulo je prema njemu dok je išao prema tunelu.

Slovenskog suca okružili su Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, brojni igrači s klupe, ali i Arda Guler, koji je u cijeloj gužvi prošao najgore.

Realovi nogometaši očito se nisu mogli pomiriti s ispadanjem, a dojam je bio da su dio odgovornosti za bolan kraj odmah pokušali prebaciti na suca i njegove odluke.

Guler izgubio živce i zaradio crveni karton

U cijelom metežu posebno se izdvojio Arda Guler. Turski nogometaš izgubio je kontrolu i zbog svoje reakcije zaradio crveni karton, čime je dodatno zaokružena večer puna frustracija za madridski sastav.

Bio je to potpuno nepotreban potez u trenutku kada je Real već ostao bez polufinala, a završnica utakmice ionako je bila dovoljno bolna za momčad Carla Ancelottija.

Frustracija zbog ispadanja pretvorila se u kaos

Scena nakon utakmice najbolje je pokazala koliko je teško pao ovaj poraz igračima Reala. Umjesto da fokus ostane na nogometu i onome što se događalo tijekom 90 minuta, završnicu večeri obilježio je kaos oko suca.

U Madridu će se sigurno još dugo pričati o ovom dvoboju, ali i o reakciji igrača koji se očito nisu mogli pomiriti s time da je europski put završio baš na Allianz Areni.

REAL ISPAO

ČETVRTFINALE LIGE PRVAKA

nevjerojatan napredak

