Slovenac svirao kraj, a onda je nastao potpuni kaos: Realovi igrači ga napali, pao i crveni

Na Allianz Areni tako se, odmah po završetku utakmice, stvorila kaotična scena koja je samo potvrdila koliko se Real teško mirio s krajem europske priče. Frustracija, bijes i osjećaj nepravde izbili su na površinu u nekoliko sekundi, a sve je završilo novim isključenjem.

Realovi igrači okružili Vinčića

Čim je Vinčić označio kraj susreta između Bayerna i Real Madrida, nekoliko igrača madridske momčadi krenulo je prema njemu dok je išao prema tunelu.

Slovenskog suca okružili su Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, brojni igrači s klupe, ali i Arda Guler, koji je u cijeloj gužvi prošao najgore.

Realovi nogometaši očito se nisu mogli pomiriti s ispadanjem, a dojam je bio da su dio odgovornosti za bolan kraj odmah pokušali prebaciti na suca i njegove odluke.

Guler izgubio živce i zaradio crveni karton

U cijelom metežu posebno se izdvojio Arda Guler. Turski nogometaš izgubio je kontrolu i zbog svoje reakcije zaradio crveni karton, čime je dodatno zaokružena večer puna frustracija za madridski sastav.

Bio je to potpuno nepotreban potez u trenutku kada je Real već ostao bez polufinala, a završnica utakmice ionako je bila dovoljno bolna za momčad Carla Ancelottija.

Frustracija zbog ispadanja pretvorila se u kaos

Scena nakon utakmice najbolje je pokazala koliko je teško pao ovaj poraz igračima Reala. Umjesto da fokus ostane na nogometu i onome što se događalo tijekom 90 minuta, završnicu večeri obilježio je kaos oko suca.

U Madridu će se sigurno još dugo pričati o ovom dvoboju, ali i o reakciji igrača koji se očito nisu mogli pomiriti s time da je europski put završio baš na Allianz Areni.