Trener Real Madrida otkrio: Uplašili su me Hezonjom, ali...

'Zadovoljan sam Marijevom stavom. Malo su me uplašili, ne iz kluba nego općenito, no ja vidim osobu koja želi napredovati, biti disciplinirana, poštivati druge i pomagati timu', izjavio je 64 godišnji Sergio Scariolo koji je prošli mjesec napustio klupu reprezentacije Španjolske kako bi vodio Real Madrid.

Hezonja, 30-godišnji igrač ponekad burnih reakcija, bio je najbolji strijelac 'kraljevskog' kluba u 2. kolu Eurolige. Bio je vrlo precizan pogodivši osam od deset šuteva iz igre, te dva od tri pokušaja za tricu, ubacio je i oba slobodna bacanja. Imao je i tri skoka te dvije asistencije, a u igri je proveo 23 minute.

'Griješi, i danas također, ali prihvaća ono što mu se kaže, kritike i upute kako ispraviti greške', rekao je Scariolo na konferenciji za medije.



'Jedini način da napreduje i da nam pomaže, jest taj da bude vođa primjerom, kao što tražimo. Mora imati kontinuitet, ali vidim je na dobrom putu', dodao je trener Reala.

Mario Hezonja igra za Real Madrid od ljeta 2022., a prošle sezone je osvojio naslov prvaka Španjolske.

Real Madrid je u 1. kolu Eurolige izgubio u Italiji kod Virtus Bologne 74:68.