UEFA napravila prilog o Zlatku Daliću uoči njegove 100. utakmice na klupi Vatrenih

Europska nogometna federacija UEFA napravila je prilog o izborniku hrvatske reprezentacije, Zlatku Daliću, uoči njegove 100. utakmice za kormilom Vatrenih u Pragu protiv Češke

Prilog je sniman u Varaždinu, dijelom i u izbornikovom restoranu The Family, koji je puno više od restorana i koji svakom posjetitelju nudi priču o bogatoj povijesti hrvatske nogometne reprezentacije kroz šezdesetak izloženih i uokvirenih dresova.

'Posebno su mi važni dres s prve utakmice u povijesti hrvatske reprezentacije, protiv SAD-a 1990. godine, odnosno dres koji je nosio Milan Badelj na mojoj prvoj utakmici u ulozi izbornika Vatrenih, protiv Ukrajine. Za mene je to jako važno i vezano, povijest: počeci hrvatske reprezentacije i moji počeci u hrvatskoj reprezentaciji. Pa ipak, najvažniji dres je onaj koji sam dobio na dar od Marija Mandžukića, a nosio ga je u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. godine protiv Engleske u Moskvi. U tom dresu Mario je protiv Engleske u 109. minuti zabio najvažniji gol u povijesti reprezentacije, gol koji nas je odveo u finale Svjetskog prvenstva', istaknuo je Dalić. Lijepi varaždinski prilog o Zlatku Daliću i Vatrenima počinje pričom o jednom starom golfu 'jedinici', obojenom hrvatskom šahovnicom i ukrašenom potpisima hrvatskih reprezentativaca, koji je dugi niz godina pratio hrvatsku reprezentaciju diljem Europe, a zahvaljujući velikom izbornikovom srcu završio u njegovom vlasništvu.

Zlatko Dalić uoči 100. utakmice kao izbornik Hrvatske Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HNS / Youtube