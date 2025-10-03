Legendarni Vaha Halilhodžić otkrio što ga je posebno oduševilo kod Dinama

Dinamo je u 2. kolu Europske lige pobijedio Maccabi Tel Aviv 3:1, a najnoviji uspjeh Modrih komentirao je njihov nekadašnji trener, proslavljeni Vahid Halilhodžić
'Znate što mi se posebno sviđa u Dinamu? To što je ova momčad baš klapa. U njoj se vidi jedno zajedništvo. Rekao bih da je ovaj Dinamo - raja. Da, baš mi tako ova grupa igrača izgleda - kao raja', rekao je Vahid Halilhodžić u razgovoru za net.hr i pa istaknuo koja su ga dva igrača Dinama posebno oduševila:
'Arber Hoxha i Monsef Bakrar. To su pravi igrači koji mogu napraviti dobre stvari na visokom nivou, moderni, suvremeni, snažni i drski napadači koji imaju ispred sebe Belju u vrhu napada. Beljo ima agresivnost. Pravi je strijelac u šesnaest metara, ne boji se duela glavom. Pred ovim Dinamo je lijepa i svjetla budućnost.'
Za kraj je Vaha istaknuo:
'U Dinamu vlada pozitivna, radna atmosfera. Faktor pobjede je izražen u novom Dinamu. Pobjednički mentalitet se itekako vidi.'