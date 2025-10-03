Legendarni Vaha Halilhodžić otkrio što ga je posebno oduševilo kod Dinama

'Znate što mi se posebno sviđa u Dinamu? To što je ova momčad baš klapa. U njoj se vidi jedno zajedništvo. Rekao bih da je ovaj Dinamo - raja. Da, baš mi tako ova grupa igrača izgleda - kao raja', rekao je Vahid Halilhodžić u razgovoru za net.hr i pa istaknuo koja su ga dva igrača Dinama posebno oduševila: