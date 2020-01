Trener RB Leipziga svojom izjavom o Daniju Olmu želio je poslati poruku konkurenciji; je li ovo bio mudar potez?

Ljubitelji nogometa u Hrvatskoj, s naglaskom na navijače Dinama, nestrpljivo iščekuju prvi nastup 21-godišnjeg Španjolca Danija Olma u dresu njemačkog RB Leipziga. Sudeći po riječima njegova trenera dobili su veliko pojačanje

Uoči utakmice trener RB Leipziga Julian Nagelsmann , koji je inzistirao na kupovini Olma (18,5 milijuna eura plus bonusi) iz Dinama, dotakao se Olma.

'Olmo me već uspio impresionirati. Naravno, prvo se mora naviknuti na puno toga jer je puno informacija koje mora procesuirati, ali za sada pokazuje kako je spreman na sve izazove. Mislim da ćemo s njime dobiti novu dimenziju u napadu', kazao je Nagelsmann koji u nekadašnjem junioru Barcelone očito vidi igrača kakav je nedostajao trenutačno vodećoj momčadi Bundeslige. No, na jedan način je to i pritisak za Olma uči debitantskog nastupa.

No, to je ujedno bila i poruka konkurenciji, pogotovo Bayernu koji im 'puše za vratom'.