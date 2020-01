Dani Olmo predstavljen u Leipzigu; Španjolac otkrio zašto je izabrao baš taj njemački klub

GNK Dinamo i RasenBallsport Leipzig (RBL) u subotu su postigli sporazum o transferu Dani Olma u redove aktualnog lidera njemačke Bundeslige, a Španjolac je pred novinarima predstavljen u ponedjeljak

'Mislim da je za mene najbolja pozicija iza napadača, ali osjećam se dobro na sve četiri ofenzivne pozicije. Bundesliga me dugo privlačila, a sada mi je cilj čim prije upoznati momčad i uklopiti se', govorio je Olmo pa se osvrnuo na svoj dolazak.

'Uvjerili su me sportski ciljevi kluba. Oduševio me način na koji rade s mladim igračima. Razgovor s Markusom Kröscheom me uvjerio i nije mi trebalo dugo za odluku. Naravno da postoje velike razlike između hrvatskog i njemačkog prvenstva. Bundesliga je jedna od najboljih liga svijeta i ovo je veliki izazov u mojoj karijeri', završio je ofenzivac 'furije'.