Nevjerojatna afera izazvala pomutnju u novom klubu Danija Olma; znakovita izjava trenera otkriva problem

U snažnoj Bundesligi biti na vrhu ljestvice nakon 19 odigranih kola, u konkurenciji moćnog Bayerna, dvije Borussije, Bayera i drugih velik je uspjeh za mladu i ambicioznu momčad kao što je RB Leipzig. No, očito ne može bez afera…

Tako se podiglo poprilično puno prašine nakon poraza RB Leipziga u gostima kod Eintrachta iz Frankfurta(2:0). Naime, sam poraz ne bi izazvao pomutnju da za sve nije okrivljen frizer i naručeno šišanje nekih igrača.

Kada je cijela priča procurila u javnost u prvi tren mnogi koji su vezani uz klub jednostavno nisu mogli u tako nešto povjerovati.

Kako se doznaje igrači RB Leipziga Christopher Nkunku, Youssouf Poulsen, Dayot Upamecano, Ethan Ampadu i Amadou Haidara naručili su u klupski hotel poznatog londonskog frizera Sheldona Edwardsa. Možda su to i prije radili, ali dosad se o tome nije pisalo. No, činjenica da su to napravili uoči važne utakmice u Frankfurtu, koju su na koncu izgubili, nekima je jako zasmetala. Ukratko, od svega je napravljen skandal…