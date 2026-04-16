Trener HSV-a otvoreno: Spremni smo riskirati zbog Vuškovića

Po povratku u klub Vušković je odmah zaigrao od prve minute te odradio svih 90 minuta u remiju protiv Augsburga 1:1, no već u sljedećem kolu nije bio na raspolaganju zbog problema s koljenom u teškom porazu od Stuttgarta 0:4.

U subotu HSV u 30. kolu Bundeslige gostuje kod Werdera u Bremenskom derbiju koji bi mogao imati veliku težinu u borbi za ostanak. Upravo zato u Hamburgu s posebnom pozornošću prate stanje mladog hrvatskog stopera, čiji bi eventualni povratak bio veliko pojačanje za momčad.

Liječnici čine sve



Trener HSV-a Merlin Polzin još je ranije priznao da će do samog kraja biti neizvjesno hoće li Vušković biti spreman za nastup, a njemački Kicker piše da klupski liječnički tim ulaže maksimalne napore kako bi ga osposobio za subotnji dvoboj.

'Završava podvodne treninge i treninge s utezima te prima intenzivni tretman', navodi Kicker.

Polzin je u najavi utakmice otkrio da oporavak ide u dobrom smjeru, ali da konačna odluka još nije donesena.

'Luka je u procesu rehabilitacije, ali ja ostajem optimističan. Kad se Luka početkom travnja vratio u Hamburg s američke turneje hrvatske reprezentacije s lakšim ozljedama i jet lagom, čak mu je i jedan trening bio dovoljan za sjajnu utakmicu protiv Augsburga. Njegovo stanje ostaje nepromijenjeno. Sada se radi o specifičnim pokretima. Pozitivno je što smo uspjeli povećati opterećenje. Konačna odluka još nije donesena, ali definitivno napredujemo', rekao je Polzin.

Prema pisanju Kickera, upravo bi petak trebao biti ključan dan za procjenu hoće li Vušković konkurirati za nastup protiv Werdera.

Utakmica s velikim ulogom

Polzin je dao naslutiti da bi zbog važnosti susreta klub mogao ići do krajnjih granica kako bi Vušković bio spreman, ali pritom ne želi ugroziti zdravlje igrača.

'S obzirom na važnost utakmice i Lukinu važnost za nas, preuzeli bismo mali rizik. Imamo odgovornost ne samo za našu sportsku situaciju, već i za igrača. A Lukina sezona nastavlja se nakon utakmice u Bremenu. Ne mogu vam dati postotak njegovih šansi da igra, ali mogu reći da ćemo mi i on dati sve do odlaska kako bismo bili sigurni da je tamo', poručio je trener HSV-a.

HSV se trenutačno nalazi na 12. mjestu ljestvice i ima šest bodova više od zone koja vodi u doigravanje za ostanak. Werder je 15., odnosno samo jedno mjesto iznad te opasne crte, i zaostaje tri boda za HSV-om. Jasno je zato da bi eventualna pobjeda gostima iz Hamburga mogla donijeti ogroman korak prema mirnijem završetku sezone.