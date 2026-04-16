Trener Slavena najavio Hajduk: 'Statistika postoji da bi se rušila'

Gregurina je u uvodu istaknuo kako momčad i dalje muče brojni izostanci zbog ozljeda. Potvrdio je da Alen Grgić neće konkurirati za sastav sljedeća tri tjedna, dok će Antonio Jakir izbivati čak tri mjeseca. 'Vjerujem da će mlađi igrači znati iskoristiti priliku. Radimo s njima, pripremamo ih i ovo im može biti važan korak prema idućoj sezoni', rekao je Gregurina.

Poseban naglasak stavio je na problem realizacije, s obzirom na to da njegova momčad već duže vrijeme ne postiže pogotke iz igre.

'Jedino što možemo jest podići razinu motivacije, posebno kod igrača koji su zaduženi za završnicu. Svakodnevno analiziramo situacije, ukazujemo na pogreške i kretanja kako bismo ih doveli u pozicije za gol. To je proces - trenutačno ne zabijamo dovoljno, a kažnjavaju nas sitnice poput igranja rukom i jedanaesteraca. Rješenje je u maksimalnoj koncentraciji i fokusu svih u momčadi', objasnio je trener.

Gregurina vjeruje u svoju momčad

Govoreći o sljedećem protivniku, Gregurina je naglasio kvalitetu Hajduka, ali i fokus svoje momčadi.

'Hajduk djeluje rasterećeno, razigrano i jako dobro. No to je njihova priča - mi gledamo sebe. Pokušat ćemo ispraviti ono što nije bilo dobro i doći do svoje najbolje razine kako bismo mogli parirati i osvojiti bodove protiv takvog suparnika', poručio je.

Statistika pritom ne ide u prilog koprivničkoj momčadi. Slaven Belupo posljednju pobjedu protiv Hajduka upisao je prije pet godina, a na domaćem terenu mrežu Splićana nije zatresao još od 2022. godine.

'Statistika postoji da bi se rušila. Moramo se fokusirati na vlastitu igru, napredovati u određenim segmentima i individualno kako bismo ih uspjeli ugroziti. Nadam se da će se to promijeniti već u sljedećoj utakmici', zaključio je Gregurina.