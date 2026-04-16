Navijači Bayerna u slavlju pregazili fotografe kraj terena

Euforija na Allianz Areni kulminirala je nakon kasnog pogotka Michaela Olisea, no slavlje je ubrzo izmaklo kontroli. Dio navijača probio je zaštitnu ogradu i sjurio se prema terenu kako bi slavio s igračima, što je izazvalo potpuni kaos uz travnjak.

Fotoreporter završio bez svijesti

U nastaloj gužvi najgore su prošli fotoreporteri uz teren. Među njima i Reutersov fotograf Kai Oliver Pfaffenbach, kojeg je masa navijača srušila i doslovno pregazila.

'Pregazili su me navijači ispod južne tribine, ležao sam bez svijesti na tlu', napisao je kasnije na društvenim mrežama, uz fotografiju koja svjedoči o dramatičnim trenucima.

Opisao je i što se točno događalo u ključnim trenucima slavlja:

'Nakon četvrtog gola nastao je potpuni kaos. Izgubio sam svijest i nisam više ništa primjećivao. Tek kad se sve smirilo i teren ispraznio, došao sam k sebi. Imam modrice i boli me. Još nisam provjerio je li mi oprema oštećena', poručio je.



Na društvenim mrežama objavio je i posljednje fotografije koje je uspio snimiti prije nego što je srušen u metežu. Fotografije pogledajte OVDJE. Osim njega, ozlijeđena je i jedna fotografkinja koja je zadobila posjekotinu na glavi, a medicinsko osoblje brzo je reagiralo i pružilo pomoć svima kojima je bila potrebna.

'Zahvaljujem se bolničarima koji su se odlično pobrinuli za mene. Drago mi je da nije bilo gore. Nešto ovakvo ne smije se događati tijekom utakmice', zaključio je Pfaffenbach.

U međuvremenu su se navijači Bayerna ispričali zbog incidenta koji je bacio sjenu na veliku pobjedu münchenskog kluba.