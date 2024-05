Trener Hajduka otkrio ostaje li Perišić i upozorio: Nadam se da su svi razumjeli opomenu

'Niti malo', kazao je kao da mu je to u stvari i neko olakšanje, a onda je otkrio imat li ambiciju da se jednom vrati na klupu Hajduka:

'Ovo je jedno veliko pozitivno iskustvo za mene. Kad se otvori situacija morate je iskoristiti. Što nosi budućnost, vidjet ćemo. Mlad sam trener, ispred mene je dug put.'

Jeste li zadovoljni izvedbom momčadi?

'Ovo je prvi put da smo negativnog rezultata okrenuli utakmicu u svoju korist. Ušli smo u utakmicu mlako i usporeno. Gol Gorice nas je probudio, na 2:1 smo mogli prelomiti utakmicu', analizirao je Ivanković te se osvrnuo na podršku koju su navijači dali nekim igračima:

'Perišiću je ovo bio prvi start na Poljudu. Odlučili smo mu dati traku, Krovinović je to podržao. To je bila dobra gesta. To što je Maloča dobio pljesak govori puno o njemu. Drago mi je i zbog Melnjaka, dobro je reagirao, mislim da će biti veliko pojačanje za narednu sezonu.'