Barcelonin trener Quique Setien rekao je u intervjuu za televiziju BeIn kako računa na hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Rakitića koji je prošli tjedan rekao da nema nikakvih informacija iz kluba o svom statusu

'Uvijek računam na Ivana Rakitića. Dok je on igrač Barce računam na njega, i to je to. Ne znam koliko je točno minuta odigrao, no on je igrač koji je u jako dobroj formi. Znam da ću imati problema sa slaganjem udarne postave za iduću utakmicu protiv Mallorce jer su se svi igrači vratili na treninge sa spektakularnom voljom', rekao je Barcin trener Quique Setien koji je na klupu Barcelone sjeo 13. siječnja.