Već gotovo godinu dana Ivan Rakitić (32) 'ratuje' s čelnicima Barcelone. Hrvatski je reprezentativac konstantno na transfer-listi, Barca ga je prošlog ljeta pokušavala 'utrpati' PSG-u kako bi vratila Neymara, potom ga je nudila Juventusu u zamjenu za Miralema Pjanića, a sada ga žele poslati u milanski Inter

Još prošlog ljeta bio je u kombinacijama za odlazak u PSG jer je Barca pod svaku cijenu željela vratiti Neymara na Nou Camp. No, hrvatski je reprezentativac odbio odlazak u Pariz i posao je - među ostalim i zbog njegovog protivljenja - propao.

Teško je živjeti i trenirati pod takvom psihozom, jasno je kako Ivan Rakitić (32) to neće otvoreno priznati, ali konstantne priče o njegovom odlasku iz Barcelone sigurno su ostavile traga na njemu.

Nije trebalo puno da se oglasi i sam Ivan Rakitić. Čini se kako našem reprezentativcu prekipjelo, dosta mu je stalnog 'seljakanja' od kluba do kluba. Poprilično je Raketa razočaran jer se nitko iz Barcelone službeno nije oglasio oko svih nagađana o njegovom odlasku.

Barcelona je opasno 'zagrizla' za Lautara Martineza (22), argentinskog reprezentativca i napadača milanskog Intera. Spremni su Katalonci dati dva ili čak tri svoja igrača te nešto novca - navodno oko 60 milijuna eura - u zamjenu za mladog golgetera na čijem dolasku na Nou Camp insistira, a tko drugi do Leo Messi .

'Ako ovo sluša, možda me nazove sutra. Sa mnom se uvijek može razgovarati. Bilo bi lijepo da me kontaktira...'

Rakitiću ugovor završava krajem lipnja 2021. godine i sad je sigurno kako mu Barcelona ne misli ponuditi novi. No, hrvatski je reprezentativac odlučan da ga na Nou Campu ostane do kraja ugovora.

'Navikao sam na to da se moje ime svugdje pojavljuje. To nije ništa novo, događa se već dvije ili tri godine. Međutim, ja kad potpišem ugovor, uvijek ga planiram odraditi do kraja, ali također želim i igrati', pojasnio je Rakitić i još jednom ponovio:

'Trener i predsjednik nisu razgovarali sa mnom i nisu mi rekli da me više ne trebaju. Želim razmišljati samo o Barceloni, ali ako se pojavi neka dobra ponuda... Nikad nisam zatvorio vrata velikoj promjeni u mojoj karijeri.'