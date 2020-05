Trebao je to biti 'posao desetljeća', Barcelona i Juventus dugo su pokušavali dogovoriti razmjenu u koju je bilo uključeno čak šest nogometaša iz oba kluba, a među njima je 'zvijezda' tog posla trebao biti hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić (32). No, cijeli je posao, kako se sada čini, propao...

Inicijator ovog velikog posla bila je Barcelona koja pod svaku cijenu na Nou Campu želi vidjeti veznjaka reprezentacije BiH Miralema Pjanića (30) . No, nisu ni u Juventusu blesavi, neće se samo tako lako riješiti jednog od najvažnijih igrača...

Jedna od ponuda Barcelone bila je 30 milijuna eura plus Arturo Vidal i Ivan Rakitić koji bi krenuli put Torina, a u suprotnom bi pravcu otišli Miralem Pjanić i Daouda Peeters.

No, čelni ljudi Juventusa odbili su taj prijedlog Barcelone, uz napomenu kako ih Rakitić i Vidal uopće ne zanimaju! U Torinu žele samo jednog igrača Barcelone, a to je Brazilac Arthur Melo (23), ali on s Nou Campa ne želi, a ni u Barci nisu baš raspoloženi dati desetke milijuna eura i sedam godina mlađeg igrača za Pjanića.

Pokušali su čelni ljudi Barcelone pronaći neko drugo rješenje, nudili su još neke igrače 'u paketu' za Miralema Pjanića, ali 'stara dama' ostala je pri svome - ima samo jedan uvjet da se ovaj transfer i ostvari.