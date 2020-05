Jučer su nogometaši Barcelone, pod budnim okom trenera Quiquea Setiena, trenirali u klupskom kampu, prvi put nakon dva mjeseca pauze. Prva testiranja pokazala su kako ih čeka puno rada i znoja da bi se vratili u staru formu

Španjolski sportski dnevnik AS donosi kako su nogometaši Barcelone prošli prve letimične testove, a prema podacima do kojih su došli situacija je loša. No, ne i baš tako loša kao što su se neki pribojavali da će biti.

Navodi se kako među igračima u momčadi Barcelone ima dosta onih koji su dobili na težini, postotku tjelesne masnoće, a većina ih je drastično kondicijski pala. Međutim, sve to je u granicama očekivanog s obzirom na okolnosti.