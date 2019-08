Trener Barce iskreno priznao: Važan je, ali ne znam hoće li Rakitić nastaviti s nama

Barcelonin trener Ernesto Valverde u petak navečer nije mogao sa sigurnošću potvrditi da će hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić ostati ovo ljeto u klubu, no napomenuo je kako on računa na njega.

'On nam je jako važan, ne znamo hoće li to biti i ove godine, no intuicija nam govori da hoće zbog svega čime nam doprinosi. Njegov rad je vidljiv. Zabio je dva gola. Ništa me ne potiče na mišljenje da neće biti tako. No garanitirati nešto 100 posto...ne znam', odgovorio je Valverde na konferenciji za medije upitan hoće li Rakitić sigurno posto ostati u Barceloni.