Trebao je to biti Brozovićev gol sezone, zabio je s centra ali sudac mu ga poništio

Milanski Inter u zadnjem je kolu Serie A potvrdio plasman u Ligu prvaka. Drhtali su navijači 'crno-plavih' do zadnje sekunde, a onda je još poništen i pogodak Marcela Brozovića s centra

U drugom poluvremenu vidjeli smo pravu dramu, posebice na San Siru gdje je Inter lovio pobjedu za Ligu prvaka, a Empoli bod vrijedan prvoligaškog spasa. Na koncu je Inter pobijedio 2:1 i 'crno-plavi' su se pridružili Atalanti koja je slavila protiv Sassuola sa 3:1. Milan je na gostovanju pobijedio SPAL sa 3:2, ali to mu nije bilo dovoljno. Bez LP je ostala i Roma koja je porazila Parmu sa 2:1.

Inter je u prvom poluvremenu imao pet sjajnih prilika, no gostujući vratar Bartolomiej Dragowski je radio čuda. U 51. minuti gostujuću 'bravu' probio je Keita Balde, a samo 10 minuta kasnije Mauro Icardi je domaćine mogao gurnuti korak do Lige prvaka, no promašio je kazneni udarac. Točnije, Dragowski je sjajno obranio.

U 76. minuti novi šok za navijače Intera, Hamed Traore je izjednačio na 1:1. No, pet minuta kasnije Radja Nainggolan je vratio prednost na domaću stranu. U ludoj završnici Empoli je imao dvije sjajne prilike za izjednačenje. U 88. minuti je D'Ambrosio umalo zabio autogol, njegov udarac je završio na okviru gola, a dvije minute kasnije Handanovič je skinuo zicer Ucanu. U posljednjim sekundama utakmice, to jest već u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, Marcelo Brozović je u kontri zabio za 3:1 pogodivši s centra prazan gol, no pogodak je nakon pregleda VAR-om poništen jer je Balde skrivio prekršaj i pritom zaradio drugi žut karton. Empoli je dobio još dvije minute nade, ali nije uspio izjednačiti.

Da je Brozoviću pogodak bio priznat, bio bi mu to treći prvenstveni ove sezone.

Brozović je odigrao cijeli susret za Inter, dok je Ivan Perišić izašao iz igre u 74. minuti šepajući. Marko Pajač je odigrao cijeli susret za Empoli.