Treba li uopće Hrvatskoj nacionalni stadion; evo koje bogate države ga ne žele i zašto

Nošeni euforijom hrvatske nogometne reprezentacije, koja je postala viceprvak svijeta, pojavila se inicijativa kako bi većinu problema u hrvatskom nogometu riješio moderan nacionalni stadion. Istražili smo koje bogate države ili bolje rečeno nogometne velesile nemaju nacionalni stadion i ne pada im na pamet ogroman novac trošiti na tako nešto. No, isto tako treba reći kako bi Hrvatska, ako bi se novac mudro uložio, od postojećih stadiona i nekih čija je izgradnja u planu, uskoro mogla imati dva, tri komforna i moderna stadiona na kojima bi osim nacionalne nogometne vrste nastupale glazbene zvijezde, na kojima bi se, bez straha da se uništi travnjak, održavali razni festivali

Priča se o stadionu kapaciteta 35 tisuća sjedećih mjesta, no pitanje je koliko jedan takav stadion košta. Prema Bandiću, cijena bi bila oko 120 milijuna eura, dok bi grad Zagreb pokrio 70 posto investicije u koju bi bilo uključeno i 30 posto troškova zemljišta. No, arhitekt Hrvoje Njirić izjavio je 'kako ne vjeruje da se takav stadion može izgraditi za manje od 300 milijuna eura', što je ogromna razlika u odnosu na Bandićeve brojke.

'Izmjena generalnog urbanističkog plana ide u studenom. Riješit će se lokacija stadiona u Blatu, pored dječje bolnice. Stadion će biti južno od Save, a Blato je, da ljudi ne ulaze u grad, odličan izbor. Do 2021. napravit ćemo nacionalni stadion u Zagrebu. Nećemo ga davati privatnim investitorima. Zagreb je metropola i mora ga imati', riječi su gradonačelnika Bandića.

Wembley rekorder sa 1,21 milijardom eura

Kad se spomene nogometni nacionalni stadion, svima prvo na pamet padne legendarni Wembley. Englezi su na istom mjestu gdje su davne 1923. sagradili Hram nogometa, prije 11 godina izgradili velebno zdanje, 'Novi Wembley'. Za stadion od 90 tisuća mjesta s rekordnih 2618 toaleta uložili su 1,21 milijardu eura. Gradio se četiri godine (od 2003. do 2007). Lani je na koncertu planetarno popularne pjevačice Adele bilo rekordnih 98.000 ljudi. Do ove je sezone bio i dom Tottenhama dok se renovirao njihov kultni 'White Hart Lane'. Na njemu se uz domaće utakmice engleske reprezentacije igraju utakmice engleskog superkupa, engleski liga kup, polufinala i finale engleskog FA kupa. Osim nogometa tu se igra i ragbi 'Challenge Cup', a gostuju i američke football momčadi u 'NFL London Games' (američki nogomet). Lani je na Wembleyju pred 90.000 ljudi Anthony Joshua u spektakularnoj boksačkoj borbi za pojas svladao Vladimira Klička. Uz sportska natjecanja na Wembleyju se održavaju i prestižni koncerti poput onih Brucea Springsteena, Robbie Williamsa, Eda Sheerana, spomenute Adele, Taylor Swift i drugih.

Možda se na prvi pogled tih 1,21 milijarde eura čini puno... sve dok ne dođemo do porazne činjenice da je u obnovu maksimirskog stadiona utrošeno oko 135 milijuna eura, a on nije ni izdaleka gotov. I pitanje je hoće li ikada biti završen kako je zamišljeno idejnim rješenjem.

Jedno je sigurno. Hrvatska nogometna reprezentacija zaslužuje da svoje utakmice igra na modernom i konfornom stadionu. Dosad smo većinu utakmica igrali na ruglu zvanom Maksimir i slobodno možemo reći da finalist svjetskog prvenstva ne zaslužuje u 21. stoljeću igrati u takvim uvjetima. Ne zaslužuje ni višestruki hrvatski prvak Dinamo. Jedna metropola poput Zagreba zasigurno zaslužuje moderan stadion, no treba li on biti nacionalni?

Nacionalni stadion nemaju nogometne supersile kao što su Njemačka, Španjolska, Brazil, Portugal i Italija, kao i bogati SAD, Australija i Kina. Novac za izgradnju nacionalnog stadiona tim državama nije problem, ali ne žele ga iz vrlo jednostavnog razloga; cilj im je da nacionalna momčad igra na stadiona širom države.

Njemačka je ove i prošle godine odigrala osam domaćih utakmica. Posljednju na BayAreni u Leverkusenu, a prije toga na Olimpiastadion u Berlinu, Essprit Areni u Dusseldorfu, RheinEnegieStadionu u Kolnu, Fritz Walter Stadionu u Kaiserslauternu, Mercedes Benz Areni u Stutgartu, Stadionu Nurnberg te na Westfalenu u Dortmundu. U Ligi nacija dočekat će svjetske prvake Francuze u prestižnoj Allianz Areni u Munchenu, dok će Nizozemsku ugostiti u Veltins Areni u Gelsenkirchenu. Dakle, kada je Njemačka u pitanju navijači mogu biti zadovoljni jer se reprezentacija pojavljuje u gotovo svakom većem gradu.

Primjeri Španjolske i Brazila dovoljno govore

Sličan primjer je i Španjolska koja je svoju posljednju domaću utakmicu odigrala na El Madrigalu u Villarealu, a prije toga na stadionu Atletica iz Madrida Metropolitanu, La Roseleda stadionu u Malagi, zatim stadionu Rico Perez u Alicanteu te kultnom madridskom Santiago Bernabeu. Ove godine u UEFA-inoj Ligi nacija dočekat će Hrvatsku na Estadio Martinez Valero u Elcheu, a Englesku na Benito Villamarin u Sevilli.

Brazil je posljednjih sedam domaćih utakmica igrao na sedam različitih stadiona, a Italija u posljednje dvije godine šest utakmica na šest stadiona.

Postavlja se pitanje, ne bi li bilo bolje i isplativije obnoviti primjerice stadion na Poljudu, napraviti sve kako bi se uz more na atraktivnoj lokaciji napokon izgradio novi stadion Kantrida te urediti uz njih još pokoji stadion i izgraditi niz nogometnih kampova diljem Lijepe naše? I Osijek će uskoro, najkasnije do 2020. Godine, na Pampasu dobiti moderan stadion kapaciteta 12.000 mjesta gdje će uz pregršt sportskih sadržaja biti izgrađen i budući Kamp Škole nogometa. Vrijednost cijele investicije je oko 35 milijuna eura, a to je ujedno najveći sportski i infrastrukturni projekt u Slavoniji i Baranji. I treba naglasiti kako je glavni financijer NK Osijek.