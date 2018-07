Nacionalni stadion. Nova rupa bez dna ili stvarna potreba?

Srebro iz Rusije naciju je bacilo u euforiju. Kao asa iz rukava premijer Andrej Plenković izbacio je ideju gradnje nacionalnog stadiona. Podržala ga je odmah predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izvukao je iz ladice deset godina star projekt Plavog vulkana, a javila se i Velika Gorica nudeći zemljište

Koji dan nakon toga Bandić je na konferenciji za medije na Kajzerici kazao kako 'mi nismo Rusija i ne trebaju nam stadioni kakve je Vladimir Putin izgradio za Svjetsko prvenstvo'. Uz to je dodao da bi cijena stadiona iznosila 'između 100 i 120 milijuna eura'. Grad bi, prema njegovim riječima, pokrio 70 posto troškova cjelokupne investicije u koju bi bilo uključeno i 30 posto troškova zemljišta.

Ovdje valja podsjetiti da se Hrvatska već ponašala kao Rusija. Naime, Bandić je s bivšim premijerom Ivom Sanaderom (HDZ) ušao u projekt Arene Zagreb. Arena je, podsjećamo, sagrađena na privatnom zemljištu novcem Ingre i partnera Trigranita za devedesetak milijuna eura , a do 2036. godine, kada istječe zadnja rata, porezni obveznici za nju će izdvojiti između 350 i 380 milijuna eura . Od početka posluje u minusu, promijenila je tri direktora i nijedan još nije uspio prodati njeno ime u reklamne svrhe.

Hrvatskoj nacionalni stadion, ako ga želi imati, može biti Poljud

Hrvatska nije bogata kao Francuska da bi imala svoj Stade de France, makar imao i 35 tisuća mjesta, a ne 80. Iako je stadionska infrastruktura poput same države na dnu Europske unije, Hrvatska ima stadion koji, ako baš želi, može biti nacionalni. Riječ je o Poljudu u koji se, istina, treba uložiti, prvenstveno u obnovu krova jer su ploče od leksana potpuno dotrajale. To bi ulaganje sasvim sigurno bilo manje od onog što se planira dati za gradnju novog stadiona. Uz to, postoji projekt iz 2013. godine prema kojem bi krov Poljuda bio od solarnih ploča, a strujom s njega bi se osim stadiona moglo snabdijevati osam tisuća kućanstava.