Tragičar Italije proživljava pakao nakon Zenice, gazda Intera poludio: 'Sramota je što mu rade'

Italija još uvijek ne može doći k sebi nakon šokantnog ispadanja od Bosne i Hercegovine, a poraz u Zenici otvorio je lov na krivce. U toj priči kao glavni simbol sloma izdvojen je Alessandro Bastoni.

Defenzivac Azzurra dobio je crveni karton u ključnom trenutku utakmice, ostavio reprezentaciju s igračem manje i, prema mišljenju mnogih u Italiji, usmjerio susret u korist Bosne i Hercegovine.

Isključenje je značajno olakšalo posao 'Zmajevima', koji su na kraju ispisali povijest, dok je Bastoni u domovini postao glavna meta kritika - od naslovnica novina do društvenih mreža.

Napadi su, međutim, otišli toliko daleko da je reagirao i predsjednik Intera Beppe Marotta, jasno stajući u obranu svog igrača.

'Sramota je da je Bastoni izložen ovom neprestanom medijskom linču, kao da je on kriv za tko zna što', poručio je Marotta za DAZN.

Prvi čovjek Intera naglasio je kako problem talijanske reprezentacije ne može stati u jednu situaciju ili jednu pogrešku.

'Ako pogledate našu eliminaciju iz baraža za Svjetsko prvenstvo, razlozi za to sežu mnogo dublje u prošlost. U svakom slučaju, momak njegovih godina ne zaslužuje ovakav tretman. Ljudi prave greške u životu, ali u Italiji svi misle da su stručnjaci i psiholozi, a da uopće ne znaju s kakvim čovjekom i profesionalcem imaju posla. Napravio je grešku, to svi priznajemo, ali to se može dogoditi', dodao je.

Atmosfera na Apeninima toliko je uzavrela da su se već pojavile i špekulacije o Bastonijevoj budućnosti. Pojedini mediji nagađaju da bi, zbog pritiska i kritika, mogao napustiti i Inter i Italiju te karijeru nastaviti u Barceloni.

Marotta je pokušao smiriti situaciju i stati na kraj takvim pričama.

'Čitao sam da je sada gotovo obaveza da on napusti ovaj dres i ovu državu, ali nema potrebe za takvim ekstremima. Bastoni je bogatstvo Intera i talijanskog nogometa. Kao i sa svim igračima, o njegovoj budućnosti ćemo razgovarati kasnije', zaključio je.

Jedno je, međutim, jasno - nakon Zenice ništa više nije isto. A u Italiji je, po običaju, netko morao biti krivac.