Šok u španjolskoj reprezentaciji: izbornik Julen Lopetegui smijenjen dan prije početka SP-a!

Julen Lopetegui (51) više nije španjolski izbornik! Čelnici Španjolskog nogometnog saveza odlučili su ga smijeniti samo dva dana prije prve utakmice na SP-u u Rusiji koju 'furija' u petak 15. lipnja igra protiv Portugala

Julen Lopetegui prva je 'žrtva' Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji koje još nije niti započelo! U srijedu prijepodne Lopeteguiju je uručen otkaz i on više nije španjolski izbornik!

Razlog? To što je Lopetegui objavio kako nakon SP-a preuzima momčad madridskog Reala. Realno, bilo je to netaktično uoči samog Mundijala, ta je njegova odluka podijelila svlačionicu i razljutila predsjednika Saveza Luisa Rubialesa.

Činilo se kako je početna ljutnja splasnula, no bio je to samo privid. Izvori bliski svlačionici španjolske reprezentacije govore kako su svi igrači podržali izbornika i bili protiv smjene, no Rubiales je bio nemilosrdan... Potpis za Real nije mu mogao oprostiti.

'Tim potezom je izdao i reprezentaciju i Savez jer je Lopetegui prije tri tjedna potpisao novi ugovor s nama do 2020. godine. Bilo smo prisiljeni otpustiti izbornika. Želimo mu sve najbolje u daljnjem radu', kazao je na izvanrednoj konferenciji za medije predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Luis Rubiales i pojasnio razloge otkaza:

'Pregovori s Realom odvijali su se bez ikakvog znanja Saveza. Saznali smo sve pet minute prije objave medijima. Neka se pravila ponašanja ipak moraju znati. Natjerao nas je na ovaj potez. Znam da će biti kritika, bilo bi kako god da sam napravio, ali vrijednosti do kojih drži Savez moraju biti na prvom mjestu'