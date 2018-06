Raskol u španjolskoj reprezentaciji; izborniku zbog potpisa za Real prijeti otkaz

Španjolski izbornik Julen Lopetegui (51) samo dan prije početka Svjetskog prvenstva u Rusiji navukao je bijes velikog dijela svojih igrača u reprezentaciji. Razlog? Loše tempirana objava njegovog transfera po kojemu nakon SP-a preuzima momčad Real Madrida...

Srećom po 'furiju', prvi val bijesa čelnih ljudi Saveza prošao je, za sada je Lopetegui i dalje izbornik, ali pitanje je koliko mu više pojedini reprezentativci vjeruju. Navodno se u svlačionici dodatno 'zakrvilo', na jednoj su strani igrači Barcelone i Atletico Madrida, na drugoj oni Realovi. Prvi su navodno strašno uvrijeđeni jer prije same objave nisu znali kako Lopetegui nakon SP-a preuzima 'kraljeve'. Naravno, igrači Reala su znali, no o svemu su mudro šutjeli jer im je tako rečeno...

No, umjesto mira u momčadi 'furije' dogodila se prvo tiha pobuna dijela igrača, a potom i totalni raskol na relaciji između igrača i izbornika, ali i samog izbornika i čelnika Španjolskog nogometnog saveza! Pojedini španjolski mediji idu tako daleko te tvrde kako je predsjednik Saveza Luis Rubiales bio toliko bijesan na izbornika te da čak razmišlja o njegovoj smjeni uoči samog početka SP-a!

'Neki su bili istinski šokirani', kazao je neimenovani izvor u razgovoru za španjolske medije i nastavio:

'Posebno reprezentativci koji igraju za Barcelonu i madridski Atletico... Vidjelo im se na licima da im nije svejedno. Osjećali su se izolirano, nisu očekivali ovakav rasplet samo dva dana uoči prve utakmice na SP-u.'

Do jučer je Španjolska slovila kao jedan od najvećih favorita za osvajanje SP-a u Rusiji, no sada se situacija okrenula naglavačke. Atmosfera u reprezentaciji nepovratno je narušena, među nekim igračima (sjetite se samo Sergija Ramosa i Gerarda Piquea!) ni prije nije bilo neke prevelike ljubavi, a sada je sve još i gore. Sigurno je da će se sve to osjetiti i na terenu...