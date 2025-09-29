Tko je zabio, Bakrar ili Valinčić? 'Ovo je krunski dokaz, misterij je riješen'

Na 'tapeti' je u emisiji Totalni nogomet na MAXSportu bio i gol Monsefa Bakrara , odnosno dilema je li slučajno gol zabio Moris Valinčić .

Ivan Ljubić bio je ovog ponedjeljka u klubu, pa je pitao Bakrara tko je zabio gol, on ili Valinčić?

'Ovo je krunski dokaz da je ovog gol Monsefa Bakrara. I vidi se da Moris ne upire prstom prema sebi. Počeli smo i pričati da je Moris strijelac, ali onda se izbistrilo, da je Moris pogodio Bakrara, a ne gol. I sada gledam, taj je misterij riješen'.