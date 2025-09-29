TOTALNI NOGOMET

Tko je zabio, Bakrar ili Valinčić? 'Ovo je krunski dokaz, misterij je riješen'

S.Š.

29.09.2025 u 21:57

Bakrar zabija za 3:0
Bakrar zabija za 3:0 Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport/Croatel
MAXSportovi komentatori Ivan Ljubić, Mateo Pukšar, Anđelko Kecman i Andrija Cmrečnjak u sjajnoj atmosferi analizirali su 8. kolo SuperSport HNL-a

Na 'tapeti' je u emisiji Totalni nogomet na MAXSportu bio i gol Monsefa Bakrara, odnosno dilema je li slučajno gol zabio Moris Valinčić.

Ivan Ljubić bio je ovog ponedjeljka u klubu, pa je pitao Bakrara tko je zabio gol, on ili Valinčić?

'Ovo je krunski dokaz da je ovog gol Monsefa Bakrara. I vidi se da Moris ne upire prstom prema sebi. Počeli smo i pričati da je Moris strijelac, ali onda se izbistrilo, da je Moris pogodio Bakrara, a ne gol. I sada gledam, taj je misterij riješen'.

Tko je zabio Bakrar ili Valinčić? Izvor: tportal.hr / Autor: Croatel / MAXSport

Sažeci Hrvatske nogometne lige

'Zašto su nam to plasirali? Radi se o grešci, ali to se trebalo iskomunicirati'
Serie A posvetila objavu Luki Modriću. Pogledajte što su napisali

