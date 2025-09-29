TOTALNI NOGOMET

'Zašto su nam to plasirali? Radi se o grešci, ali to se trebalo iskomunicirati'

S.Š.

29.09.2025 u 21:34

Hajduk - Lokomotiva
Hajduk - Lokomotiva Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

U emisiji Totalni nogomet na MAXSportu, emisiji koja se bavi aktualnostima u hrvatskom nogometu, govorilo se između ostalog, i o Hajduku

Naravno, najviše se pozornosti posvetilo situaciji kod prvog gola Hajduka, odnosno dileme je su li Livaja i Rebić bili u zaleđu.

'Bilo je puno komentara je li bilo zaleđa ili nije, ali pokazana je samo druga situacija', komentirao je Ivan Ljubić, te se nadovezao.

'Fokus javnosti je bio na skroz drugoj temi. Ovdje je jedina tema zašto nam je plasirana snimka druge situacije, odnosno pasa koji nije sporan, jer se vidjelo iz svemira da Rebić nije u zaleđu. Mene zanima kako je došlo do odluke da nam se to plasira, kao finalni produkt nekog prijenosa. A ovo je li zaleđe ili nije...'.

vezane vijesti

'Vrlo vjerojatno je došlo do previda, i prva situacija se nije razmatrala. Ne vidim drugo objašnjenje za ovo. Događaju se greške iz kola u kolo, a sudačka komisija nikako da donese odluku', rekao je Mateo Pukšar.

'Činjenica je da se ovdje radilo o grešci, koja se trebala iskomunicirati, ali bilo je važno objasniti', nadodao je Kecman, i dodao.

'Ali izađite, i recite što se dogodilo'.

Komentar o spornoj situaciji s utakmice Hajduk - Lokomotiva Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TOTALNI NOGOMET

TOTALNI NOGOMET

'Zašto su nam to plasirali? Radi se o grešci, ali to se trebalo iskomunicirati'
TOTALNI NOGOMET

TOTALNI NOGOMET

Tko je zabio, Bakrar ili Valinčić? 'Ovo je krunski dokaz, misterij je riješen'
MAESTRO

MAESTRO

Serie A posvetila objavu Luki Modriću. Pogledajte što su napisali

najpopularnije

Još vijesti