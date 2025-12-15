Navijači Arsenala bijesni: 'Uzmite mu traku! Znamo tko nam je pravi kapetan'

Kapetanska uloga Martina Odegaarda ponovno se našla pod povećalom dijela navijača Arsenala nakon subotnje pobjede protiv Wolverhampton Wanderersa (2:1). Iako su Topnici upisali nova tri boda, dojam s Emiratesa bio je daleko od šampionskog, pogotovo s obzirom na to da je riječ o posljednjeplasiranoj momčadi Premier lige.

Arsenal je poveo u 70. minuti autogolom Sama Johnstonea, no gosti su u 90. minuti zasluženo izjednačili preko Tola Arokodarea. Ipak, Yerson Mosquera u sudačkoj nadoknadi (90+4) zatresao je vlastitu mrežu i omogućio londonskom klubu povratak na pobjednički kolosijek nakon poraza od Aston Ville.

Ødegaard se vratio na teren u drugom poluvremenu, nakon što se oporavio od ozljede koljena, i sudjelovao je u slavlju kasnog pogotka. No dio navijača smatra da je upravo u tim trenucima jedan njegov suigrač pokazao izraženiji liderski mentalitet.

Rice pokazao lice pravog vođe

Dok su se igrači veselili pobjedi, kamere su zabilježile Declana Ricea kako vidno nezadovoljan gestikulira prema suigračima. Engleski veznjak nije skrivao frustraciju, očito svjestan da izvedba protiv najslabije momčadi lige nije bila na razini momčadi koja cilja naslov.

Rice, koji je prije dolaska u Arsenal za 105 milijuna funti nosio kapetansku traku West Ham Uniteda, sve češće se spominje kao potencijalni novi kapetan. Društvene mreže preplavili su komentari navijača koji smatraju da bi upravo on trebao preuzeti tu ulogu.

‘Samo gledajte Ricea’, napisao je jedan navijač, dok je drugi komentirao: ‘Bio bih bijesan da nam treba 94 minute da slomimo zadnju momčad lige.’

Pojavili su se i snimke na kojima Rice odlučno odlazi prema tunelu, ignorirajući slavlje suigrača, što je dodatno potaknulo raspravu.

‘Rice je poludio na suigrače nakon utakmice. Iskreno, uopće mu ne zamjeram’, napisao je jedan navijač, dok je drugi zaključio: ‘Znamo tko je pravi kapetan. Odegaard je samo lice.’

‘To je mentalitet pravog kapetana’

Posebno su se istaknule usporedbe s Bukayom Sakom, koji povremeno nosi traku, a navijači sve češće ističu da takvo ‘plutajuće kapetanstvo’ ne pomaže momčadi.

‘Riceov mentalitet – da ova izvedba nije dovoljna – ono je što Arsenal treba. To je mentalitet elite i pravog kapetana’, stoji u jednom od komentara, dok drugi dodaje: ‘S Riceom kao kapetanom možemo osvojiti ligu. Ova nejasna hijerarhija ne donosi ništa dobro.’

Unatoč sve glasnijim raspravama, nema naznaka da Mikel Arteta razmišlja o promjeni kapetana, osobito jer je Arsenal na vrhu Premier lige i Lige prvaka. Trener bi mogao istaknuti da Rice već sada djeluje kao vođa, bez obzira na to nosi li kapetansku traku.

Usporedbe s Adamsom i kritike legende kluba

Najslavniji kapetan u povijesti Arsenala ostaje Tony Adams, koji je klub predvodio čak 14 sezona. Odegaard se, po duljini mandata, već probio visoko na ljestvici modernog doba, čak ispred Patricka Vieire, kapetana Wengerovih ‘Nepobjedivih’.

No, Adams je još prošle sezone javno izrazio sumnju u Odegaardove liderske sposobnosti. U podcastu Indo Sport rekao je:

‘Za osvajanje naslova morate imati mentalitet Kloppa ili Fergusona. Morate voditi primjerom, biti pobjednik. To se odražava i na kapetana. A izbor Odegaarda kao kapetana odraz je Artete.’

Dodao je kako Rice puno više odgovara tom profilu:

‘U Riceu vidim kapetana. Arteti poručujem da je vrijeme za iskorak. Nećete osvojiti ligu s Odegaardom kao kapetanom.’

Arteta je, pak, više puta isticao da Riceu nije potrebna traka kako bi bio važan i utjecajan u momčadi.

