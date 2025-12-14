Perezova prva izjava kad je vidio sastav Reala u ključnoj utakmici za budućnost Alonsa šokirala sve navijače

Real Madrid večeras od 21 sat u Vitoriji gostuje kod Alavésa, a dvoboj na stadionu Mendizorroza mogao bi imati dalekosežne posljedice za budućnost Xabija Alonsa na klupi Kraljevskog kluba. Nakon samo dvije pobjede u posljednjih osam utakmica, pritisak na Baska dosegao je vrhunac, a reakcija predsjednika Florentina Péreza dodatno je rasplamsala atmosferu i šokirala navijače.
Iako nije putovao s momčadi u Baskiju, Florentino je pomno pratio sve što se događa oko susreta, a posebno ga je zabrinuo početni sastav koji je Alonso odlučio poslati na teren. Zbog velikih kadrovskih problema, španjolski strateg bio je prisiljen uvrstiti Víctora Valdepenasa na lijevi bok, što je izazvalo nervozu u vrhu kluba.
Prema informacijama iz Španjolske, piše Defensa Central, Florentino je u užem krugu reagirao vrlo emotivno, svjestan da Madrid večeras igra praktički s improviziranom obranom. Već je ranije upozoravao na razmjere problema s ozljedama, poručivši: ‘Prava je šteta što nas ove sezone toliko pogađaju ozljede’, prilično defetistički je raspoložen bio Perez prije ključne utakmice za budućnost Alonsa.
Popis izostanaka iznimno je dug. Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy i Eduardo Camavinga nisu konkurirali za sastav, dok su se Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen i Kylian Mbappé tek nedavno oporavili. Uz to, Fran García, Álvaro Carreras i Endrick suspendirani su nakon isključenja u prošlom kolu protiv Celte.
U klubu vlada ozbiljna zabrinutost da bi se val problema mogao nastaviti i u nastavku sezone. Dodatni udarac predstavlja i skori odlazak Brahima Díaza na Afrički kup nacija, gdje će kao standardni član reprezentacije Maroka biti izvan pogona barem do sredine siječnja, a moguće i dulje.