Perezova prva izjava kad je vidio sastav Reala u ključnoj utakmici za budućnost Alonsa šokirala sve navijače

Iako nije putovao s momčadi u Baskiju, Florentino je pomno pratio sve što se događa oko susreta, a posebno ga je zabrinuo početni sastav koji je Alonso odlučio poslati na teren. Zbog velikih kadrovskih problema, španjolski strateg bio je prisiljen uvrstiti Víctora Valdepenasa na lijevi bok, što je izazvalo nervozu u vrhu kluba.

Prema informacijama iz Španjolske, piše Defensa Central, Florentino je u užem krugu reagirao vrlo emotivno, svjestan da Madrid večeras igra praktički s improviziranom obranom. Već je ranije upozoravao na razmjere problema s ozljedama, poručivši: ‘Prava je šteta što nas ove sezone toliko pogađaju ozljede’, prilično defetistički je raspoložen bio Perez prije ključne utakmice za budućnost Alonsa.

Popis izostanaka iznimno je dug. Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy i Eduardo Camavinga nisu konkurirali za sastav, dok su se Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen i Kylian Mbappé tek nedavno oporavili. Uz to, Fran García, Álvaro Carreras i Endrick suspendirani su nakon isključenja u prošlom kolu protiv Celte.