Evo kad će se odigrati prekinuti derbi Istre i Rijeke

Odlučeno je da će se susret nastaviti prije proljetnog dijela prvenstva. Razlog za to je što Rijeka u četvrtak gostuje Šahtaru u Konferencijskoj ligi pa joj nikako ne odgovara termin u ponedjeljak.

'Natjecateljska komisija HNS-a dana 14. prosinca na izvanrednoj telefonskoj sjednici jednoglasno odlučuje, sukladno Propozicijama natjecanja i Pravilnikom o nogometnim natjecanjima, da će se nastavak prekinute utakmice Istre 1961 i Rijeke odigrati prije prve utakmice proljetnog dijela prvenstva u sezoni 25./26. O datumu i satnici odigravanja slijedi naknadna obavijest', objavio je HNS.

SHNL će se nastaviti 23. siječnja, a onda bi Istra i Rijeka mogli odigrati susret u srijedu, 21. siječnja.