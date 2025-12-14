STIGLA ODLUKA

Evo kad će se odigrati prekinuti derbi Istre i Rijeke

A.H.

14.12.2025 u 22:10

Istra - Rijeka
Istra - Rijeka Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL
Susret Istre i Rijeke u 17. kolu SHNL-a prekinut je zbog magle u 20. minuti pri rezultatu 1:1.

Odlučeno je da će se susret nastaviti prije proljetnog dijela prvenstva. Razlog za to je što Rijeka u četvrtak gostuje Šahtaru u Konferencijskoj ligi pa joj nikako ne odgovara termin u ponedjeljak.

'Natjecateljska komisija HNS-a dana 14. prosinca na izvanrednoj telefonskoj sjednici jednoglasno odlučuje, sukladno Propozicijama natjecanja i Pravilnikom o nogometnim natjecanjima, da će se nastavak prekinute utakmice Istre 1961 i Rijeke odigrati prije prve utakmice proljetnog dijela prvenstva u sezoni 25./26. O datumu i satnici odigravanja slijedi naknadna obavijest', objavio je HNS.

SHNL će se nastaviti 23. siječnja, a onda bi Istra i Rijeka mogli odigrati susret u srijedu, 21. siječnja.

Istra - Rijeka (prekid) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel
