Nevjerojatno je što je Real preživio! Rodrygo u drami zasad spasio Xabija Alonsa

Nakon niza jako loših rezultata, Xabi Alonso je prije ove utakmice s Alavesom dobio jasan ultimatum - mora pobijediti u iduće tri utakmice zaredom ili je bivši.

Bask je u Vitoriji teško i opasno živio. Nakon što je Real poveo krasnim golom Mbappea u 24. minuti, Alaves je u 70. minuti izjednačio preko Vicentea i u tom trenutku Alonso je bio bivši. Ipak, ukazao se Rodrygo u 76. minuti i barem privremeno je spasio 'glavu' svom treneru.