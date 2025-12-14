Nevjerojatno je što je Real preživio! Rodrygo u drami zasad spasio Xabija Alonsa

kakva drama

Nevjerojatno je ovo što je Real večeras preživio. Upisao je važnu pobjedu koja je zasad spasila posao Xabiju Alonsu.

Nakon niza jako loših rezultata, Xabi Alonso je prije ove utakmice s Alavesom dobio jasan ultimatum - mora pobijediti u iduće tri utakmice zaredom ili je bivši.

Bask je u Vitoriji teško i opasno živio. Nakon što je Real poveo krasnim golom Mbappea u 24. minuti, Alaves je u 70. minuti izjednačio preko Vicentea i u tom trenutku Alonso je bio bivši. Ipak, ukazao se Rodrygo u 76. minuti i barem privremeno je spasio 'glavu' svom treneru.

