Ovakvog Alonsa nismo nikad vidjeli! U transu je skakao i ponavljao samo jednu rečenicu

Strijelac pogotka bio je Rodrygo, koji je iskoristio asistenciju Viniciusa Juniora. Brazilac je primio loptu u kaznenom prostoru, a Rodrygo je, natrčavši iz drugog plana, snažnim udarcem poslao loptu uz drugu vratnicu, nedostižno za vratara Antonija Siveru.

Pogodak je izazvao veliko slavlje na klupi gostiju, a u središtu pozornosti bio je trener Xabi Alonso. Vidno emotivan, trener Reala nije skrivao oduševljenje potezom svojih napadača.

‘Grande Vini, eres grande, vamos… ('Veliki Vini, ti si veliki, ajmo...')’, ponavljao je Alonso tijekom slavlja, svjestan koliko mu ovaj pogodak znači u trenutku kada je njegov status na klupi ozbiljno doveden u pitanje.

Naime, bivši veznjak Reala našao se pod pritiskom nakon dva uzastopna poraza i svega dvije pobjede u posljednjih osam utakmica. Novi preokret i reakcija momčadi dali su mu prijeko potrebni predah i dodatnu energiju u borbi za nastavak mandata na klupi madridskog velikana.