Svjetski mediji nakon BiH - Švicarska: Sve se promijenilo u nekoliko minuta

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Svjetski mediji nakon BiH - Švicarska: Sve se promijenilo u nekoliko minuta

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 18.06.2026 23:55
  • Objavljeno 18.06.2026 u 23:55
tportal
Izvor: EPA / Autor: CRISTOPHER TORRES
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Bosna i Hercegovina teško je poražena od Švicarske 4:1 u drugom kolu Svjetskog prvenstva, a strani mediji gotovo jednoglasno tvrde da konačan rezultat ne prikazuje ono što se događalo većim dijelom utakmice.

Britanski Guardian piše kako je Bosna dugo uspijevala držati utakmicu u egalu te da je pravi preokret nastao tek u posljednjih petnaestak minuta. Posebno ističu ulazak Johana Manzambija s klupe i crveni karton Tarika Muharemovića kao ključne trenutke susreta. Guardian navodi da je Bosna bila "disciplinirana i organizirana" sve do tog razdoblja.

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Reuters naglašava kako je Švicarska pokazala iznimnu učinkovitost u završnici. Agencija ističe da je Manzambi zabio samo tri minute nakon ulaska u igru te da je Bosna nakon isključenja ostala bez odgovora na švicarski pritisak.

Španjolski El País otišao je korak dalje i tvrdi da je Bosna praktički srušena vlastitim planom igre. U analizi se navodi da je momčad Sergeja Barbareza dugo branila rezultat s velikim brojem obrambenih igrača, ali da se cijela konstrukcija raspala nakon prvog švicarskog gola i kasnijeg isključenja Muharemovića.

Sličan ton ima i španjolski Cadena SER, koji piše da je Švicarska dominirala većim dijelom utakmice, ali da je tek ulaskom Manzambija pronašla način kako probiti bosanski otpor. Španjolci posebno hvale 19-godišnjeg veznjaka koji je s dva gola potpuno promijenio utakmicu.

Zanimljivo, nitko od velikih stranih medija ne govori o "debaklu" Bosne. Umjesto toga, većina analitičara smatra da je utakmica dugo bila otvorena te da je konačnih 4:1 posljedica kaotične završnice nakon crvenog kartona.

Drugim riječima, svjetski mediji ne vide problem u prvih 75 minuta Bosne i Hercegovine, nego u desetak minuta tijekom kojih je Švicarska pretvorila izjednačen susret u uvjerljivu pobjedu.

To je zapravo i najzanimljiviji zaključak: dok su domaći mediji fokusirani na težinu poraza, strani mediji puno više pišu o tome kako je jedna izmjena i jedan crveni karton promijenio cijelu utakmicu.

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