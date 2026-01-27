Švedski tragičar utučen nakon kiksa: Jednostavno je. Ne zaslužujemo...

Švedska je remijem protiv Mađarske 32:32 sama sebi zakomplicirala put prema polufinalu Europskog prvenstva i više ne odlučuje o svojoj sudbini. Nakon utakmice bilo je jasno koliko je bod koji su izgubili teško pao igračima domaćina.

Golman Andreas Palicka nije imao pretjerano dobru noć sa šest obrana, odnosno efikasnosti od 22.2 posto. Ipak, sve bi to bilo nebitno da je na kraju utakmice uspio pogoditi s gola na gol. Mađari su igrali bez golmana i prokockali napad, a da je Palicka to pogodio, Švedska bi bila u puno boljoj poziciji.

Nakon utakmice stao je pred medije utučeno kazavši: 'Polufinale apsolutno ne izgleda realno. Zasigurno se čini da smo van kombinacija.'

Nastavio je zatim u razočaranom tonu: 'Osjećaj je sr*nje. Ciljali smo na Dansku i svima nam je to bilo u mislima, imali smo dobre uvjete za to. Kako smo igrali protiv Islanda i Mađarske, ne zaslužujemo doći u Herning. Jednostavno je.'

Slično je i rekao potreseni kapetan Oscar Bergendahl: ‘S*anje. Nije dobro. Ne, ovo boli. Jako boli.’