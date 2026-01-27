Slavni Danac 'raspalio' po EHF-u: Ako rukomet želi biti ozbiljan sport...

Rasmus Boysen zato je uputio oštru kritiku EHF-u koji je dopustio da se utakmice po skupinama igraju u različitim terminima.

I know I’ve said this a hundred times, but once again we’re running into the same issue. If handball wants to be taken seriously as a professional sport, it is beyond my comprehension that the final round of a group stage or main round is played at different playing times. I… pic.twitter.com/ezCjOudl5V

Znam da sam ovo rekao već sto puta, ali opet nailazimo na isti problem.

Ako rukomet želi da ga se shvaća ozbiljno kao profesionalni sport, potpuno mi je neshvatljivo da se posljednje kolo skupine ili drugog kruga igra u različitim terminima.

Razumijem da su u pitanju komercijalni interesi – i da je dostupnost više dvorana povezana s većim troškovima – ali ovakva struktura je sportska farsa.

Ovaj put nijedna momčad ne može izravno profitirati od ranijih rezultata, ali to je više sreća nego dobro planiranje.