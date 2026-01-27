Slavni Danac 'raspalio' po EHF-u: Ako rukomet želi biti ozbiljan sport...

  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 27.01.2026 22:53
  • Objavljeno 27.01.2026 u 22:53
Luka Cindrić
Luka Cindrić Izvor: EPA / Autor: JOHAN NILSSON
U srijedu se igraju utakmice posljednjeg, 4. kola u Skupina I i II. S time što se nakon prva tri kola zna samo jedan sigurni putnik u polufinale, a to je Danska.

Rasmus Boysen zato je uputio oštru kritiku EHF-u koji je dopustio da se utakmice po skupinama igraju u različitim terminima.

Znam da sam ovo rekao već sto puta, ali opet nailazimo na isti problem.

Ako rukomet želi da ga se shvaća ozbiljno kao profesionalni sport, potpuno mi je neshvatljivo da se posljednje kolo skupine ili drugog kruga igra u različitim terminima.

Razumijem da su u pitanju komercijalni interesi – i da je dostupnost više dvorana povezana s većim troškovima – ali ovakva struktura je sportska farsa.

Ovaj put nijedna momčad ne može izravno profitirati od ranijih rezultata, ali to je više sreća nego dobro planiranje.

