Zvijezdi Švedske rekli da sada mogu ispasti: Tresao se pred kamerama i nije znao što reći

Švedska je remijem protiv Mađarske 32:32 sama sebi zakomplicirala put prema polufinalu Europskog prvenstva i više ne odlučuje o svojoj sudbini. Nakon utakmice razočaranje nije skrivao Oscar Bergendahl, koji je stao pred kamere TV 2 Sporta.

‘Razočaran sam, umoran. To je valjda najtočniji opis. Dali smo sve od sebe. Imali smo problema, ali bilo je i dobrih stvari. Bila je to izjednačena utakmica koju nismo uspjeli dobiti’, rekao je švedski reprezentativac.

Upitan kako doživljava činjenicu da Švedska više nema sve u svojim rukama kada je riječ o plasmanu u polufinale, Bergendahl nije birao riječi i doslovce se tresao pred kamerama.

‘S*anje. Nije dobro. Ne, ovo boli. Jako boli.’