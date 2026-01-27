Pogledajte promašaj u zadnjoj sekundi koji je pomogao Hrvatskoj

A imali su priliku stići do pobjede. Naime, Andreas Palicka u zadnjim sekundama zaustavio je napad Mađara, uzeo je loptu u ruke i preko cijelog terena gađao suparnički gol.

Lopta je prošla tek koji centimetar od vratnice, tako da se rezultat nije mijenjao.

Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.