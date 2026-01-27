Pogledajte promašaj u zadnjoj sekundi koji je pomogao Hrvatskoj

DRAMATIČNO U MALMÖU

Pogledajte promašaj u zadnjoj sekundi koji je pomogao Hrvatskoj

  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 27.01.2026 22:25
  • Objavljeno 27.01.2026 u 22:26
Andreas Palicka
Andreas Palicka Izvor: EPA / Autor: JOHAN NILSSON
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Švedska i Mađarska u posljednjoj utakmici 3. kola Skupine II odigrali su 32:32, čime su jedni od domaćina Europskog prvenstva stigli u nezgodno poziciju, odnosno u situaciju da propuste polufinale

A imali su priliku stići do pobjede. Naime, Andreas Palicka u zadnjim sekundama zaustavio je napad Mađara, uzeo je loptu u ruke i preko cijelog terena gađao suparnički gol.

Lopta je prošla tek koji centimetar od vratnice, tako da se rezultat nije mijenjao.

Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RUKOMETNI EURO

RUKOMETNI EURO

Cijeli svijet bruji o ovoj sudačkoj odluci na Euru: 'Krađa! Nezapamćen skandal'
slovenska legenda

slovenska legenda

Trener njemačkog velikana ekskluzivno za tportal: 'Nemate više Balića, ali...'
ep u rukometu

ep u rukometu

Najveći švedski rukometaš svih vremena zgrožen: Strašno! Mogli su staviti Mickeyja Mousea

najpopularnije

Još vijesti