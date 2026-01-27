Najveći švedski rukometaš svih vremena zgrožen: Strašno! Mogli su staviti Mickeyja Mousea

Švedska rukometna reprezentacija doživjela je novi udarac na Europskom prvenstvu. Remijem protiv Mađarske (32:32) u Malmö Areni domaćin je izgubio kontrolu nad vlastitom sudbinom, a razočaranje se odmah prelilo i u javni prostor.

Najžešći je bio legendarni Magnus Wislander, koji u prijenosu Švedskog radija nije štedio riječi na račun obrane.

‘U obrani smo bili preplašeni. U prvom poluvremenu su mogli staviti i Mickeyja Mousea na crtu – dobio bi isti broj lopti’, rekao je i službeno najveći igrač 20. stoljeća, jasno aludirajući na katastrofalnu kontrolu igre na sredini.

Ni igrači nisu bježali od odgovornosti. Felix Claar priznao je da je obrana bila glavni problem.

‘Nedostajalo je komunikacije. Previše smo neusklađeni, čas previsoko, čas prenisko. To jednostavno nije dovoljno dobro’, rekao je švedski srednji vanjski.

Jim Gottfridsson i Jonathan Carlsbogård nadovezali su se s istim zaključkom – previše tehničkih pogrešaka i previše lakih pogodaka kroz sredinu.