Pogledajte kako je Cindrić izgubio živce pred kamerama: 'Katastrofa! Morao sam ovo reći'

LJUTITA REAKCIJA

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 27.01.2026 23:13
  • Objavljeno 27.01.2026 u 23:13
Luka Cindrić
Luka Cindrić Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Luka Cindrić, vođa hrvatske reprezentacije, šokiran je rasporedom EHF-a na Europskom prvenstvu.

Nakon pobjede 29:25 nad Slovenijom Cindrić se pojavio pred kamerama i ljutito reagirao.

'Imamo manje od 24 sata do sljedeće utakmice. Taj tko je ovo organizirao očito se nije bavio nikada sportom. Mi sad toliko se odričemo, cijele pripreme, nakon šeste, sedme utakmice, ti imaš unutar 24 sata ključnu utakmicu za polufinale. Ne uspiješ se regenerirati niti dva dana, a kamoli u jednom', rekao je Cindrić i nastavio u jednom dahu.

'Boli me sve živo. Sve nas. Ovo je ludo što rade, katastrofa, to nije zdravo za nikoga. Mora se to promijeniti u budućnosti. Nije da se pravdam zbog nas, tako je i drugima. Morao sam ovo reći, moralo je izaći iz mene. Toliko sam ljut. Ne mogu vjerovati da ovo rade na velikom natjecanju.'

🤾 Luka Cindrić o napornom ritmu na Euru: "Ovo je ludo što rade, katastrofa... Morao sam to reći, toliko sam ljut na to" #cindric #rukomet #hrtsport

tportal
