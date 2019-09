Šuker pohvalio Petkovića, ali progovorio i o Rakitiću: Iznenadio me nedolazak...

Bilo je prekrasno gledati Hrvatsku na gostovanju u Slovačkoj, kazao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker u razgovoru s predstavnicima medija.

'Naravno da SP u Rusiji ostaje ono najvažnije, ovo je ipak grupna faza kvalifikacija, ali bilo je prekrasno gledati Vatrene - premda je bilo dosta promašaja u prvih 45 minuta, no i to je sastavni dio igre. Mi moramo skupljati bodove, sutra nam i Azerbajdžan donosi tri boda, a bit će zahtjevan suparnik,' kazao je predsjednik HNS-a.

Šuker je naglasio kako mu je posebno drago zbog Brune Petkovića.

'Posebno mi je drago zbog Petkovića - znam što centarforu znači postići pogodak - jer Dalić u njemu može dobiti centarfora koji na svakoj utakmici može zabiti pogodak ili dva. Zabijali su i veznjaci, kao i Lovren nakon dugo vremena, što mu mnogo znači, a žao mi je Vide i njegove propuštene prilike. Dolaze mladi, prije svih Vlašić i Brekalo nakon mukotrpnog rada kroz mlade reprezentacije. HNS i navijači mogu biti mirni, imamo budućnost, čak i za svjetske smotre 2022. i 2026. godine.'

Predsjednik HNS-a je komentirao i nedolazak Ivana Rakitića.

'Neka poslije utakmice izbornik i igrač sjednu i porazgovaraju. Svi su dobrodošli u reprezentaciju i trebamo svakog igrača, uz pridržavanje pravila koje izbornik postavi. Iznenadio me njegov nedolazak, ali i to je nogomet, no mislim da će Rakitić opet igrati važnu ulogu te hrvatskoj reprezentaciji i navijačima donijeti još mnogo radosti,' poručio je Šuker.