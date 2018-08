Šuker napokon progovorio o Dalićevoj budućnosti; ima li razloga za optimizam ili...?

Euforija nakon osvajanja drugog mjesta na SP-u u Rusiji pomalo se smiruje, sad je vrijeme za najveći posao. Predsjednik HNS-a Davor Šuker mora za stol posjesti izbornika Zlatka Dalića i dogovoriti nastavak suradnje. Sigurno je kako će Dalić imati neke uvjete koji se Šukeru neće svidjeti, no javnost je na strani trenera koji je naše nogometaše odveo do povijesnog uspjeha

Predsjednik HNS-a Davor Šuker odmara se u Novom Vinodolskom, no nema previše razloga za opuštenost. Pred njim su razgovori i pregovori s izbornikom Zlatkom Dalićem , u vrlo kratkom roku mora riješiti pitanje ostanka trenera koji je Hrvatsku na SP-u u Rusiji odveo do srebra.

'Punim baterije u Novom Vinodolskom, more, sunce, kupanje… Trebalo mi je odmora poslije Svjetskog prvenstva u Rusiji', kazao je Davor Šuker uoči najavljenoga sastanka s izbornikom Zlatkom Dalićem.

Previše je pitanja nakon SP-a ostalo 'u zraku', istina je da Dalić ima važeći ugovor, no izbornik je na krilima povijesnog uspjeha otvorio dušu i prozvao neke od čelnih ljudi HNS-a koji su ga pokušavali smijeniti. Za sada je 'status quo', euforija se pomalo stišava, svi su na zasluženom odmoru nakon brojnih dočeka i fešti diljem Hrvatske i BiH. No, uskoro bi Šuker i Dalić trebali sjesti za stol i odlučiti što i kako dalje... A izbornik bi mogao imati neke zahtjeve koji se predsjedniku neće svidjeti. Srećom, Dalić je 'na štihu', on je taj koji je hrvatsku reprezentaciju odveo do povijesnog uspjeha, narod ga obožava i sigurno je da Šuker - srećom - nema previše 'manevarskog' prostora za svoje sitne 'ucjene'. Jednostavno, mora učiniti apsolutno sve kako bi zadržao Dalića...