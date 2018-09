Sudar Osijeka i Lokomotive nekoga može pogurnuti na sam vrh ljestvice HT Prve lige

U drugoj subotnjoj utakmici šestog kola Hrvatski Telekom Prve lige u Gradskom vrtu od 21 sat (Arenasport 3, MAXtv) igraju Osijek i Lokomotiva

Kapetan Karačić očekuje povratak dobrim prezentacijama protiv Osijeka:

'Dogodio nam se prvi poraz nakon 12 utakmica, no atmosfera je ista i ništa se nije promijenilo. Mi smo i dalje željni pobjeda i dobrih rezultata. Pred nama je teška utakmica, kao i uvijek kada gostujemo kod Osijeka u Gradskom vrtu. Bez obzira na to mi vjerujemo u pobjedu. Osijek je odlična ekipa koja to pokazuje kroz rezultate, no mi vjerujemo u sebe i mislim da možemo s njima voditi borbu za vrh'.

Lokomotiva je tijekom tjedna dobila veliko pojačanje budući da je u klub stigao lani najbolji strijelac druge lige, Domagoj Droždek iz Varaždina.