shnl

Sudačka komisija: Dinamo je oštećen protiv Osijeka

S. M.

21.10.2025 u 12:42

Dinamo - Osijek
Dinamo - Osijek Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

HNS je objavio mišljenja sudačke komisije vezane za sporne situacije u 10. kolu SHNL-a.

Situacija br. 1: DINAMO - OSIJEK (82. minuta); druga opomena (preoštar start)

Nakon ubacivanja domaći branič br. 3 primio je loptu od svog suigrača. Prilikom ispucavanja lopte suparnički igrač br. 39, koji je prethodno bio opomenut, startao je na braniča ispruženom nogom i otvorenim đonom te je, iako je dodirnuo loptu, udario i u gležanj braniča.

Dinamo - Osijek (prekršaj Bukvića) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Igraču gostujuće momčadi br. 39 zbog preoštrog starta na gležanj braniča sudac je trebao pokazati drugi žuti karton i isključiti ga iz igre.

Budući da se radilo o žutom kartonu VAR nije mogao intervenirati.

Situacija br. 2: ISTRA 1961 - HAJDUK (41. minuta); pogodak i mogući prekršaj u napadačkoj fazi

Tijekom napada domaće momčadi igrač gostujuće momčadi br. 21 startao je prema suparničkom igraču izbivši loptu te je njegova momčadi preuzela posjed, a u nastavku akcije i postigla pogodak.

U ovom startu koji je prethodio pogotku gostujući igrač najprije je odigrao loptu, a zatim dodirnuo suparničku nogu. Sudac ispravno nije dosudio prekršaj, a VAR je podržao tu odluku.

Istra - Hajduk 0:2 (Šego) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Podržavamo odluku suca i VAR-a da ne intervenira. Nažalost, VAR sustav je iznenada prestao raditi iz nepoznatih razloga. VAR je, prije donošenja službene odluke, morao ponovno pokrenuti cijeli sustav što objašnjava čekanje od šest minuta.

Situacija br. 3: GORICA - VARAŽDIN (6. minuta); kazneni udarac

Tijekom dodavanja u kazneni prostor domaće momčadi branič br. 45 je očito srušio suparničkog igrača kontaktom u nogu, a zatim i guranjem u leđa. Sudac, koji se nalazio u izvrsnoj poziciji, odmah je odlučio dosuditi kazneni udarac i opomenuti braniča. Ovu odluku je podržao i VAR.

Podržavamo ovu odluku na terenu i žuti karton jer je, u skladu s Pravilima nogometne igre i konceptom prilike za postizanje gola, lopta još uvijek bila blizu, a igrač koji je napravio prekršaj pokušao igrati loptom.

Odluka o kaznenom udarcu i žutom kartonu je stoga ispravna.

Situacija br. 4: GORICA - VARAŽDIN (76. minuta); kazneni udarac

Prilikom centaršuta u kazneni prostor gostujuće momčadi branič br. 25 je u jednom trenutku sapleo napadača br. 99. Ovaj kontakt, teško uočljiv, sudac nije primijetio unatoč tome što je bio u ispravnom položaju.

VAR je preporučio sucu pregled situacije za potencijalni prekršaj u kaznenom prostoru. Nakon pregleda situacije sudac je ispravno promijenio odluku i dosudio kazneni udarac za domaću momčad. Intervenciju VAR-a i konačnu odluku smatramo ispravnom.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
shnl

shnl

Sudačka komisija: Dinamo je oštećen protiv Osijeka
kakav promašaj!

kakav promašaj!

Real ga je platio 47,5 milijuna eura; on ove sezone nije odigrao niti jednu minutu i sad odlazi
izgradnja šteka

izgradnja šteka

Pogledajte nacionalni stadion u Srbiji. Probijeni rokovi i budžeti, stajat će skoro 600 milijuna eura

najpopularnije

Još vijesti