Štrlek otkrio zašto ga izbornik Červar nije pozvao u reprezentaciju i što se točno dogodilo prije nego je objavljen popis za Euro

Dugo su se vukli repovi oko popisa igrača koje izbornik hrvatskih rukometaša Lino Červar vodi na Europsko prvenstvo 2020. godine koje se od 9. siječnja igra u Austriji, Norveškoj i Švedskoj

'Pada li mi teško neodlazak na Euro? Naravno da pada. Nakon 11 godina, ovo je prvo prvenstvo na kojem neću biti. To je puno godina u reprezentaciji i vremena provedenog sa suigračima, puno odricanja. U vrijeme blagdana nisi s obitelji i naravno da mi ovo pada teško. I svima je uvijek cilj igrati za reprezentaciju i biti na prvenstvu', kazao je Štrlek koji je napokon otkrio kako je zapravo došlo do toga.

'Ja sam ga uveo u reprezentaciju 2008. godine uoči SP-a, on je na turniru u Austriji bio ozlijeđen. Imao sam s njime nekoliko razgovora, jako mi je žao što ga nema, cijenim njegove kvalitete, ne trebam se ja njemu dodvoravati. Odličan je realizator, kontraš i to nam može biti deficit. Iskreno smo razgovarali, ali ovo je bila njegova odluka i time bih završio. Vratit će se on, ali nema više potrebe diskutirati', kazao je Červar.

'Izbornik i ja smo imali dva sastanka i donio sam takvu odluku i na tome bih stao. Izbornik i ja smo to riješili i o čemu smo pričali, neka ostane tajna. Puno im sreće želim. Svaka čast njemu. S 18 godina me uveo u reprezentaciju i doveo me u Zagreb. Imam puno poštovanje prema njemu. Ne zamjeram nikome ništa. To je profesionalni sport. Imam 31 godinu, imam još puno vremena postići još puno vrhunskih rezultata i s reprezentacijom i s klubom', dodao je Štrlek koji je uvjeren kako će opet igrati za reprezentaciju.

'Nije ovo bilo nikakvo zbogom. Ovo je bila trenutna odluka. Bit ću tu ako će trebati moja pomoć u budućnosti. Ja sam spreman i vidjet ćemo.'

Božić i Novu godinu čitateljima tportala čestitaju Franka Batelić, Dani Olmo, Zlatko Hasanbegović, Ivan Mrvoš…